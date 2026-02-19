Caravaggio un genio ribelle a Mandello

L’amministrazione di Mandello del Lario organizza uno spettacolo ispirato a “Caravaggio, un genio ribelle” di Paolo D'Anna, in risposta all’ottavo Festival della letteratura. L’evento si svolgerà il 21 febbraio alle 21, portando in scena le vicende del pittore, noto per il suo carattere irrequieto e le opere rivoluzionarie. La serata si terrà presso il teatro comunale, attirando appassionati e curiosi interessati a scoprire i dettagli meno noti della vita di Caravaggio. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione intensa.

L'amministrazione comunale di Mandello del Lario, all’interno dell’ottavo Festival della letteratura, propone uno spettacolo tratto dal libro “Caravaggio, un genio ribelle” di Paolo D'Anna il 21 febbraio alle ore 21.00 presso il teatro San Lorenzo in via XXIV Maggio, 9. Si può sostenere che Caravaggio prefigurò la fotografia nel 1600, oltre ad aver sovvertito i principi della pittura del suo tempo: la realtà non è più qualcosa del “sempre bello a tutti i costi” ma è ciò che si vede e deve essere rappresentata così com’è. La sua arte influenzò gli artisti a lui successivi dando vita al Caravaggismo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Will Hunting – Genio ribelle: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Leggi anche: Roberto Bolle al Carlo Felice con “Caravaggio”: viaggio emozionante nell'animo di un genio

Una scena del film.. Will Hunting - Genio ribelle 1997

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.