Martina Di Centa si ritira a 25 anni | Sapevo già che sarebbe finita Il retroscena dietro l'addio

Martina Di Centa si ritira a 25 anni, perché desidera tornare a vivere una vita più semplice e vicina alla famiglia. La campionessa ha deciso di abbandonare lo sport professionistico dopo aver capito che il ritmo frenetico delle competizioni non le dava più soddisfazione. La sua scelta nasce anche dalla volontà di dedicarsi di più a chi le sta accanto, lasciando alle spalle le pressioni delle gare e degli obiettivi sportivi.

