L’ Italia del biathlon archivia un 2025-26 da punto esclamativo. Merito, soprattutto, di Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel. Cionondimeno, l’intero movimento ha saputo brillare di luce propria, seppur con magnitudo differente. D’altronde, nell’istante in cui ci si rende conto di come siano state rispettate le più rosee aspettative della vigilia, può esserci solo soddisfazione. Partiamo da Vittozzi. Dopo aver perduto l’intero 2024-25, la trentunenne di scuola friulana è tornata al vertice della disciplina. Non era scontato dopo una pausa così lunga. La sappadina ha tuttavia ripreso il discorso interrotto nella primavera del 2024, conquistando il tanto agognato oro olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, l’Italia chiude una stagione maiuscola. Vittozzi e Giacomel abbagliano, ma non sono le uniche stelle

Articoli correlati

Leggi anche: Olimpiadi, non solo Wierer e Vittozzi: l'Italia del biathlon spera in Giacomel

Italia argento nella staffetta di biathlon con Giacomel, Hofer, Wierer e VittozziANTERSELVA - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

ITALIA dominante, WIERER-VITTOZZI-HOFER-GIACOMEL trionfano nella staffetta mista I HIGHLIGHTS

Una selezione di notizie su Biathlon l'Italia chiude una stagione...

Temi più discussi: Vittozzi guida l’Italia nella tappa di chiusura della Cdm a Oslo, con tre obiettivi nel mirino; LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia, USA e Svizzera sul podio; Coppa del mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo-Holmenkollen : programma completo, orari e dove vedere le gare; L'Italia va all-in nella Single Mixed con Hofer e Vittozzi, Pircher nel quartetto della Mista olimpica di Otepää.

Biathlon, l'Italia chiude la Coppa del Mondo con 5 podi a Holmenkollen ma senza vittorieLe azzurre del biathlon chiudono la Coppa del Mondo a Holmenkollen con cinque podi, ma senza successi individuali ... it.blastingnews.com

Biathlon, a Oslo l’epilogo della Coppa del Mondo. Per l’Italia maschile vige il codice 0-3-3La Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 arriva al capolinea. Atleti e tecnici scendono dal treno in una stazione maestosa, ovverosia la Cattedrale di ... oasport.it

Lisa Vittozzi chiude la stagione col botto! La campionessa olimpica del Centro Sportivo #Carabinieri trionfa nella Mass Start femminile di Oslo Holmenkollen, che le consente di salire sul podio finale della classifica generale di Coppa del Mondo di #biathlon x.com

E' un'Italia che domina ovunque. Dalle piste d'Atletica a quelle di sci, passando per l'ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, dove a Holmenkollen una MAGNIFICA Lisa Vittozzi decide di salutare la stagione con una rimonta incredibile nella 12,5 km mas facebook