Biasin non ci sta | Inter scadente ma è pura esagerazione…

Fabrizio Biasin ha commentato le recenti discussioni sull'Inter di Cristian Chivu, definendo le critiche come esagerate. Nel suo editoriale per TMW, ha analizzato la situazione della squadra, sottolineando che le valutazioni sulla sua performance sono state eccessivamente negative. La sua analisi mira a chiarire alcuni punti e a ridimensionare le polemiche in corso.

Biasin. L’analisi lucida di Fabrizio Biasin, affidata al suo consueto editoriale per TMW, getta acqua sul fuoco delle polemiche che stanno avvolgendo l’ Inter di Cristian Chivu. Il recente passo falso di Firenze, definito dal giornalista come una prestazione “ del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo “, ha innescato una spirale di critiche feroci. Approfittando della sosta del campionato, il dibattito mediatico è degenerato in quelli che Biasin bolla come veri e propri “ deliri “, con scenari catastrofisti che vanno dalla messa in discussione della panchina di Chivu fino alla necessità di una rivoluzione totale della rosa. Tuttavia, fermarsi all’ultima delusione sul campo sarebbe un errore di prospettiva imperdonabile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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