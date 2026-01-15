Biasin non ci sta | Imbarazzo se l’Inter perde il campionato? Negli ultimi 5 anni…

Fabrizio Biasin commenta la recente vittoria dell’Inter contro il Lecce, ottenuta nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Nonostante i tre punti, sottolinea come la prestazione della squadra sia stata deludente e poco convincente, sollevando riflessioni sul reale livello del club e sulle sue potenzialità in questa stagione.

