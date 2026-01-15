Biasin non ci sta | Imbarazzo se l’Inter perde il campionato? Negli ultimi 5 anni…
Fabrizio Biasin commenta la recente vittoria dell’Inter contro il Lecce, ottenuta nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Nonostante i tre punti, sottolinea come la prestazione della squadra sia stata deludente e poco convincente, sollevando riflessioni sul reale livello del club e sulle sue potenzialità in questa stagione.
Biasin. L’ Inter conquista i tre punti nel recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Lecce, ma lo fa con una prestazione tutt’altro che brillante. La squadra di Cristian Chivu è apparsa visibilmente stanca, mostrando qualche difficoltà nella gestione del gioco e nella fase offensiva, ma il risultato era ciò che contava maggiormente. Con questa vittoria, l’ Inter si è portata a +6 sul Napoli in attesa della sfida del Milan contro il Como. Attualmente, la formazione di Chivu mantiene quindi un margine rassicurante sulle inseguitrici, consolidando il proprio primato in classifica e continuando a gestire il vantaggio accumulato nelle giornate precedenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Biasin scatenato: "Pensa che imbarazzo se perdono lo scudetto quelle avversarie che negli ultimi 5 anni hanno speso tanto e tanto e tanto di più dell'Inter" facebook
