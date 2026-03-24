Lautaro dipendenza Biasin non ci sta | Semmai stupisce che qualcuno se ne sia accorto solo ora
In queste settimane, l’attaccante dell’Inter ha evidenziato una certa dipendenza della squadra da lui, suscitando reazioni nel mondo del calcio. Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato la situazione su X, sottolineando che è sorprendente che questa dipendenza sia stata notata solo recentemente. La discussione si concentra sulla figura di Lautaro e sul ruolo che svolge nel rendimento della squadra.
Inter News 24 Lautaro sta mancando tanto a questa Inter in queste settimane, il post di Fabrizio Biasin su X sulla questione. L’Inter in questo periodo sta soffrendo, il gioco non è più brillante come prima e i risultati non stanno arrivando. C’è il timore che con Milan a -6 e Napoli a -7 la lotta Scudetto possa riaprirsi in maniera concreta. Uno dei problemi di queste ultime settimane è stata senza dubbio l’assenza di Lautaro Martinez. Lecite le analisi riguardanti i numeri dei nerazzurri con o senza il capitano. Sulla questione però è intervenuto su X il noto giornalista di fede interista Fabrizio Biasin. IL POST – « Proliferano le analisi dell’Inter consenza Lautaro, promosse da chi gli rompe le balle alla prima partita senza gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
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