In queste settimane, l’attaccante dell’Inter ha evidenziato una certa dipendenza della squadra da lui, suscitando reazioni nel mondo del calcio. Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato la situazione su X, sottolineando che è sorprendente che questa dipendenza sia stata notata solo recentemente. La discussione si concentra sulla figura di Lautaro e sul ruolo che svolge nel rendimento della squadra.

Inter News 24 Lautaro sta mancando tanto a questa Inter in queste settimane, il post di Fabrizio Biasin su X sulla questione. L’Inter in questo periodo sta soffrendo, il gioco non è più brillante come prima e i risultati non stanno arrivando. C’è il timore che con Milan a -6 e Napoli a -7 la lotta Scudetto possa riaprirsi in maniera concreta. Uno dei problemi di queste ultime settimane è stata senza dubbio l’assenza di Lautaro Martinez. Lecite le analisi riguardanti i numeri dei nerazzurri con o senza il capitano. Sulla questione però è intervenuto su X il noto giornalista di fede interista Fabrizio Biasin. IL POST – « Proliferano le analisi dell’Inter consenza Lautaro, promosse da chi gli rompe le balle alla prima partita senza gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro dipendenza, Biasin non ci sta: «Semmai stupisce che qualcuno se ne sia accorto solo ora»

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