Bergamo studente di tredici anni accoltella un' insegnante a scuola | è gravissima

Un incidente si è verificato in una scuola di Trescore Balneario, dove un studente di tredici anni ha colpito con un'arma un'insegnante di 57 anni nel corridoio dell'istituto. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Uno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione, contro l'insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all'ingresso della classe 3°A. La donna è in condizioni molto gravi. L'elisoccorso del 118 l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d'urgenza. Carabinieri e agenti della polizia locale sono sul posto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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