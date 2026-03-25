Bergamo studente di terza media accoltella un' insegnante a scuola | è gravissima

Un ragazzo di terza media ha aggredito con un coltello un'insegnante di 57 anni all'interno di un istituto scolastico di Trescore Balneario. L’incidente è avvenuto nel corridoio della scuola, dove la donna è stata ferita gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. La docente è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Uno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione, contro l'insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all'ingresso della classe 3°A. La donna è in condizioni molto gravi. L'elisoccorso del 118 l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d'urgenza. Carabinieri e agenti della polizia locale sono sul posto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante a scuola: è gravissima Articoli correlati Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante fuori da scuola: è gravissimaUno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. Studente di terza media accoltella un’insegnante di 57 anni fuori dalla scuola nel Bergamasco. La donna è graveUno studente ha accoltellato un’insegnante fuori dalla scuola media in via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, nel Bergamasco. Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima Contenuti e approfondimenti su Bergamo studente di terza media... Argomenti discussi: La settimana di UniBg OnAir: avanti tutta!. Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima. Fermato il 13enne: aveva una maglietta con scritto vendettaSarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni ... ilgazzettino.it Insegnante accoltellata fuori da scuola: è grave, fermato uno studente di terza media. La donna è stata trasportata in elisoccorsoUna docente di 57 anni è stata accoltellata questa mattina, 25 marzo, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, in provincia di ... ilmattino.it