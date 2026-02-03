Studente delle medie accoltella la professoressa d’arte in cortile | la donna è in gravi condizioni

Liceo La Guicharde a Sanary-sur-Mer, in Costa Azzurra, è stato teatro di una scena choc. Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato la sua insegnante di arti plastiche durante l’intervallo. La donna è rimasta gravemente ferita, colpita con tre o quattro coltelli. Ora si trova in ospedale, sotto i soccorsi. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

In Francia un adolescente ha pugnalato l’insegnante. L’episodio è avvenuto a Sanary-sur-Mer, un piccolo paese della Costa azzurra, dove uno studente di 14 anni ha inferto tre o quattro coltellate a una professoressa di Arti plastiche all’istituto secondario di primo grado “ La Guicharde “. Secondo la procura, il gesto è stato compiuto in cortile, dove la docente è stata colpita a un braccio e all’addome. Il ragazzo, che frequenta l’ultima classe delle scuole medie – corrispondente al primo liceo in Italia – è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. In seguito all’aggressione, la vittima è stata portata dai vigili del fuoco all’ospedale Saint-Anne di Tolone: attualmente la donna è ricoverata in condizioni critiche e in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

