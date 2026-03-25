bergamo insegnante accoltellata da uno studente di 13 anni

A Bergamo, un ragazzo di 13 anni si è presentato a scuola indossando una maglia con la scritta “vendetta” e portando con sé un coltello e una pistola scacciacani. Durante l’orario scolastico, ha aggredito e ferito con un coltello un’insegnante di francese. L’episodio si è verificato in un contesto di scuola primaria, con l’intervento delle forze dell’ordine.

Uno studente di 13 anni si è presentato a scuola con una maglia recante la scritta “ vendetta “, un coltello e una pistola scacciacani e ha accoltellato la sua insegnante di francese. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, all’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo 2026, prima che iniziassero le lezioni, il ragazzo si è scagliato contro la prof. Chiara Mocchi, 57 anni, davanti ad altri coetanei. Un professore e due collaboratori scolastici l’hanno poi fermato in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Avendo 13 anni, non sarà nemmeno imputabile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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