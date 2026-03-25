Bergamo insegnante accoltellata da uno studente di terza media

Una insegnante di 57 anni è stata ferita da un coltello da uno studente di terza media fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sono in corso.

Una insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. La donna sarebbe stata accoltellata da uno studente fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. Dopo l’allarme, è stata soccorsa con l’elicottero. Sull’episodio, avvenuto attorno alle 7.45, indagano i carabinieri di Bergamo. L’avrebbe accoltellata un ragazzino di terza media. La donna sarebbe grave. Madre e figlia morte intossicate dopo il cenone di Natale, indagini «vicine a una svolta». Il padre sopravvissuto e le ombre sui medici: cosa era successo Il Canada vuole gli infermieri italiani e offre 5mila euro al mese. 🔗 Leggi su Open.online

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