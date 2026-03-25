Bergamo Brescia Cremona e Mantova alla Regione | Polizie locali noi lasciati soli

Quattro assessori alla Sicurezza di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno incontrato la Regione per discutere delle polizie locali. Durante l'incontro, hanno evidenziato come la mancanza di risorse renda difficile pianificare a medio termine, uniformare gli standard e migliorare la professionalità degli operatori, oltre a investire nella sicurezza.

L’INCONTRO. I quattro assessori alla Sicurezza: «Impossibile programmare nel medio periodo, uniformare gli standard, accrescere la professionalità degli operatori e investire nella sicurezza». A Bergamo, martedì 24 marzo, si sono riuniti gli assessori alla Sicurezza di Bergamo, Giacomo Angeloni, di Brescia, Valter Muchetti, di Cremona, Santo Canale, e di Mantova, Iacopo Rebecchi, con i rispettivi comandanti della polizia locale. Un incontro, si legge in una nota, «per denunciare il totale silenzio della Regione Lombardia a sei mesi dal tavolo del 18 settembre 2025 volto a dare seguito alla piattaforma operativa presentata lo scorso luglio dai 12 capoluoghi lombardi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova alla Regione: «Polizie locali, noi lasciati soli» Articoli correlati "Pendolari inascoltati e lasciati soli". Il Comitato torna alla caricaCon il nuovo anno non si esauriscono i disagi legati al trasporto ferroviario per i cittadini di Orvieto e Chiusi. Microcriminalità alla stazione, il vicesindaco Fusignani: "I Comuni non possono essere lasciati soli"Il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani, riconosce apertamente la rabbia e la preoccupazione dei cittadini, parlando di fatti... Una raccolta di contenuti su Bergamo Brescia Cremona e Mantova alla... Temi più discussi: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova alla Regione: Polizie locali, noi lasciati soli; Qualità dell’aria, stop a misure antinquinamento in 6 province; Stallo su risorse e poteri della polizia locale: I 526 mila euro in arrivo da Regione sono briciole; Notiziario Lombardia | Buongiorno Regione Lombardia del 23/03/2026. Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova alla Regione: «Polizie locali, noi lasciati soli»I quattro assessori alla Sicurezza: «Impossibile programmare nel medio periodo, uniformare gli standard, accrescere la professionalità degli operatori e investire nella sicurezza». ecodibergamo.it BERGAMO: OPERATA E ORA FUORI PERICOLO LA DONNA ACCOLTELLATA DA UNO STUDENTE DI 13 ANNIÈ stata operata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'insegnante accoltellata stamattina da uno studente in una scuola di Trescore Balneario. La donna non sarebbe in pericolo di vita anche se ... radiondadurto.org Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de L'Eco di Bergamo di oggi Per gli aggiornamenti: www.ecodibergamo.it Per la copia digitale del quotidiano: https://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/pageflip/swipe/ecodibergamo/20260326eco - facebook.com facebook Il viaggio degli #Azzurri e la rifinitura a Bergamo Domani #ItaliaIrlandadelNord vivoazzurrotv.it/videos/detail/… #Nazionale #VivoAzzurro x.com