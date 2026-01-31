Microcriminalità alla stazione il vicesindaco Fusignani | I Comuni non possono essere lasciati soli

La microcriminalità torna a preoccupare i residenti vicino alla stazione. Questa mattina si sono verificati altri episodi di furti e vandalismi, spingendo il vicesindaco Fusignani a ribadire che i Comuni non possono affrontare da soli questo problema. L’amministrazione comunale promette di intensificare i controlli e di chiedere più attenzione alle forze dell’ordine.

Il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani, riconosce apertamente la rabbia e la preoccupazione dei cittadini, parlando di fatti "gravi e tutt'altro che isolati" Ancora un episodio di criminalità nell'area della stazione. E l'Amministrazione comunale interviene con parole nette. Il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani, riconosce apertamente la rabbia e la preoccupazione dei cittadini, parlando di fatti "gravi e tutt'altro che isolati" che incidono direttamente sulla "vivibilità di una delle zone più strategiche della città". Argomenta Fusignani: "Come Comune di Ravenna non abbiamo mai fatto finta di nulla anche se sicurezza e ordine pubblico sono una prerogativa esclusiva dello Stato.

Il sindaco di Rimini, Gnassi, attacca duramente il governo e Salvini.

