pendolari inascoltati e lasciati soli il comitato torna alla carica

Pendolari di Orvieto e Chiusi continuano a vivere giorni difficili. Nonostante l’inizio del nuovo anno, i problemi sui treni restano irrisolti. I pendolari si sentono ancora lasciati soli, senza risposte né miglioramenti. Le lamentele si susseguono, ma la situazione non cambia.

Con il nuovo anno non si esauriscono i disagi legati al trasporto ferroviario per i cittadini di Orvieto e Chiusi. Il Comitato pendolari Roma Firenze e alcune associazioni orvietane hanno tentato di riportare il tema al centro del dibattito, ma senza risultato. L'unica evidenza è il silenzio assordante delle Istituzioni, Regione Umbria e amministratori dei territori interessati, che si erano detti pronti a richiedere, in tempi brevissimi, una nuova interlocuzione con Rfi, Trenitalia e ministero dei Trasporti, finalizzata ad affrontare i molti problemi rimasti aperti. "Sembra che tutti stiano dimenticando come questa battaglia di civiltà sia un dovere delle Istituzioni che dovrebbero continuare a mobilitarsi per un servizio ferroviario adeguato, al fine di scongiurare il progressivo isolamento e impoverimento di interi territori – dice il Comitato –, in queste ultime settimane di ricette ne abbiamo lette tante sui media, scritte da politici e non.

