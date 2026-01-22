recensioni del terzo tipo debutta su food network dal 23 gennaio

Il nuovo format di Food Network che mette alla prova i ristoranti più chiacchierati d’Italia. In Italia esistono ristoranti con una storia lunga decenni, fatta di tradizione e poi ci sono quelli che una storia se la costruiscono in tempo reale, tra foto perfette e migliaia di like. Ma dietro l’estetica impeccabile dei social c’è davvero sostanza? È da questa domanda che nasce Recensioni del Terzo Tipo, il nuovo format televisivo in arrivo su Food Network da venerdì 23 gennaio alle ore 22, con sei puntate pensate per guardare oltre l’apparenza. A guidare questo viaggio nel gusto degli italiani c’è Dj Mitch, all’anagrafe Giovanni Mencarelli, voce storica di Radio 105 e volto televisivo noto per il suo approccio diretto e curioso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

