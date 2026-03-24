BOOM! Salta Stefania Cappa a Belve Ecco perchè

Stefania Cappa, avvocata milanese di 41 anni nota al pubblico per essere cugina di Chiara Poggi, non prenderà parte alla trasmissione televisiva Belve Crime come annunciato in precedenza. La decisione è stata comunicata poco prima della messa in onda, escludendo così la sua presenza dal programma condotto da Francesca Fagnani. La sua assenza è stata anticipata da fonti vicine alla produzione.

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