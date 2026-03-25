Belen Rodriguez è tornata come ospite al serale di Amici 25 su Canale 5, lasciando alle spalle le voci di una possibile rottura con Maria De Filippi. La presenza dell’attrice e showgirl ha attirato l’attenzione dei media, in risposta alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo a presunti rapporti tesi con la conduttrice televisiva.

Belen Rodriguez ospite al serale di Amici 25 su Canale 5: la notizia spiazza e risponde direttamente alle rivelazioni di Fabrizio Corona sui presunti rapporti tesi con Maria De Filippi. La notizia arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Amici ed è inequivocabile: Belen Rodriguez sarà ospite della seconda puntata del serale di Amici 25, in prima serata su Canale 5. Un annuncio che suona come una risposta in piena regola a chi, nelle settimane precedenti, aveva alimentato l’ipotesi di una rottura definitiva tra la showgirl argentina e la conduttrice più potente della televisione italiana. Fabrizio Corona e le rivelazioni su Falsissimo. A lanciare l’indiscrezione era stato Fabrizio Corona nel corso di una puntata del suo programma Falsissimo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen Rodriguez torna ad Amici 25: smentite le voci di rottura con Maria De Filippi

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