Domenica sera, Belen Rodriguez si presenta a Che tempo che fa e svela alcuni dettagli sulla sua relazione con Maria De Filippi. La showgirl ha confermato di conoscere bene la conduttrice, ma ha evitato di entrare nei dettagli delle voci circolate in questi giorni, rilanciate anche da Fabrizio Corona. La sua presenza in tv ha messo fine alle polemiche e ha lasciato intendere che tra le due ci sono rapporti stabili.

Belen Rodriguez è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 1 febbraio 2026. Nel corso dell’intervista, la showgirl ha parlato di Maria De Filippi dopo le voci rilanciate da Fabrizio Corona su presunti rapporti incrinati. Le sue dichiarazioni hanno fatto subito il giro del web, ma sono tanti altri i temi toccati e molto seguiti dal pubblico. Scopriamoli insieme. I danni economici chiesti da Alfonso Signorini a Fabrizio Corona L’intervista a Che tempo di Belen Rodriguez. La chiacchierata con Fabio Fazio ha mostrato una Belen Rodriguez disposta a raccontarsi senza filtri, ma con equilibrio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez e le rivelazioni su Maria De Filippi dopo Falsissimo

Approfondimenti su Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni, si è riacceso il gossip tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Belén Rodriguez risponde a Corona su Maria De Filippi: Da lei ho imparato tanto

Ultime notizie su Belen Rodriguez

Argomenti discussi: Belen Rodriguez ignora il gossip e posa in latex su Instagram; Belen Rodriguez via dalla tv per colpa di Maria De Filippi: cosa ha detto Fabrizio Corona; Che Tempo Che Fa | Intervista Belen Rodriguez | Video; Belen (ufficiale) a Sanremo 2026, il suo ruolo speciale al Festival: cosa farà e con chi.

Il ritorno di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo: le prime parole sul suo comeback all'AristonFinalmente è stata ufficializzata la presenza di Belen Rodriguez a Sanremo 2026: ma cosa farà sul palco del Teatro Ariston? cosmopolitan.com

Le parole di Belen Rodriguez tra il duetto a Sanremo e il rapporto con Maria De FilippiCome già rivelato nei giorni scorsi e confermato nella giornata di ieri con l’annuncio di Carlo Conti, Belen Rodriguez sarà al Festival di Sanremo 2026 per un duetto con Samurai Jay. La conduttrice ... novella2000.it

La battuta di Belen Rodriguez non è passata inosservata - facebook.com facebook

“Ogni volta che parlavo con Maria mi evolvevo”. - Belen Rodriguez a #CTCF x.com