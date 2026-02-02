Belen Rodríguez tra smentite e rivelazioni | Cosa ho imparato dalla De Filippi

Belen Rodríguez torna a parlare, questa volta a Fabio Fazio. L’attrice e showgirl ha smentito alcune voci, confermando però di aver imparato molto dalla De Filippi. Tra una battuta e l’altra, ha anticipato che sarà presente anche a Sanremo, questa volta come ospite nella serata dei duetti. La sua presenza sul palco continua a far parlare, mentre si prepara a una nuova stagione all’insegna della musica e dello spettacolo.

Belen Rodríguez è stata ospite da Fabio Fazio in attesa di rivederla a Sanremo in qualità di ospite nella serata dei duetti. In Italia ci sono personaggi famosi. E poi ci sono fenomeni culturali. Belen Rodríguez appartiene senza discussioni alla seconda categoria. Non perché abbia cercato di diventarlo, ma perché, volente o nolente, ogni sua apparizione ha finito per dire qualcosa di più grande di lei: sull’immagine, sul desiderio, sul giudizio, sul ruolo delle donne nello spettacolo. É tornata in TV alla conduzione della nuova stagione di Only Fun, ma presto arriverà anche al Teatro Ariston durante il Festival nella serata dei duetti con Samurai Jay. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Belen Rodriguez si è allontanata dalla televisione, secondo Fabrizio Corona, a causa di Maria De Filippi.

Fabrizio Corona torna a parlare e fa scoppiare il gossip.

