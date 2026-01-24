Morte nel bed&breakfast in centro Il volo dal quarto piano l’uomo in fuga l’ipotesi di omicidio

Nel cuore della città, si indaga sulla morte di un uomo romeno di 54 anni, avvenuta ieri alle 18 in un bed&breakfast. La sua caduta dal quarto piano ha sollevato dubbi e sospetti, con l’ipotesi di un omicidio che rimane al centro delle indagini. La vicenda si svolge in un contesto di mistero e attenzione, mentre le autorità cercano di chiarire le cause di questa tragica fine.

Giallo in pieno centro. E la pesante ombra di un omicidio ad aleggiare sulla morte di un 54enne romeno, caduto ieri alle 18.30 da un'altezza di circa 15 metri nel cortile interno del condominio al civico 8 di via Nerino, cinque minuti a piedi da piazza Duomo. L'uomo - incensurato – è precipitato dal quarto piano dello stabile, dalla finestra della stanza di un bed&breakfast. Il particolare che ha fatto subito pensare a qualcosa di diverso da un suicidio o da un incidente è stato riferito agli investigatori da alcuni residenti: subito dopo la tragedia, almeno un uomo si è allontanato in maniera frettolosa dallo stabile dopo aver scambiato due parole con la custode.

