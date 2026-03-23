Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 30 marzo al 4 aprile 2026, promettono una settimana intensa, ricca di emozioni e colpi di scena. La soap americana continua a intrecciare sentimenti, segreti e rivalità familiari, mantenendo viva l’attenzione del pubblico italiano che da anni segue con passione le vicende della Forrester Creations. Il ritorno di Douglas a Los Angeles, la decisione di Thomas, la reazione di Hope e le tensioni tra Steffy e Ridge sono solo alcuni degli elementi che animeranno le prossime puntate. Ma quali saranno gli sviluppi più importanti? Come reagirà Hope alla notizia del fidanzamento di Thomas? E quali conseguenze avrà tutto questo sugli equilibri della Forrester? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2026: il ritorno di Douglas e la rivelazione di Thomas

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