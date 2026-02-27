Beautiful anticipazioni settimanali dal 28 febbraio al 6 marzo 2026 | Li esegue il test di paternità di Luna Steffy pronta a chiudere la linea di Hope

Nelle anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2026, si segnala che viene effettuato il test di paternità su Luna e che Steffy si prepara a interrompere la linea di Hope. La soap americana, trasmessa dal lunedì al sabato su Canale 5, si prepara a presentare nuovi colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali.

Nuovi colpi di scena attendono i tantissimi fans di Beautiful, la soap americana in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5. Cosa accadrà nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Quando l’imprenditore da il consenso inizia afare il test, e sono in molti ad attendere in trepidante attesa il suo esito. Oltre ai diretti interessati, anche R.J. e Katie mostrano una certa impazienza. Nel frattempo alla Forrester Creations si respira un’aria di forti tensioni. Ridge e Carter affrontano Steffy, che li accusa di appoggiare Hope e la sua linea di moda nonostante i deludenti risultati che questa presenta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026: Hope scopre che Steffy vuole cancellare la sua linea© US MediasetCresce la tensione tra Steffy Forrester e Hope Logan nel corso delle prossime puntate di Beautiful.

Beautiful anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Bill si sottopone al test di paternitàNella nuova settimana che sta per arrivare tornano anche gli appuntamenti quotidiani con la longeva soap opera.

