La Bcc Romagnolo riparte forte
La Bcc Romagnolo riparte con una vittoria convincente. La squadra di volley femminile del Cesena ha aperto il girone di ritorno battendo facilmente l’Acerboli Santarcangelo al Comandini, con un netto 3-0. Le ragazze hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, confermando il buon stato di forma e la forza del fattore campo.
Nel campionato di volley di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo ha inaugurato il girone di ritorno con una vittoria di carattere: il fattore campo del Comandini si è rivelato ancora una volta decisivo per le bianconere che, nello scontro diretto contro Acerboli Santarcangelo, si sono imposte con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-13) al termine di una gara sempre gestita da protagoniste. A fare la differenza sono stati soprattutto gli 8 ace e i 18 muri complessivi. Tra i singoli, miglior realizzatrice delle bianconere è stata Milella (15); in doppia cifra anche Siroli e Bizzocchi (11 punti per entrambe). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Bcc Romagnolo
La Bcc Romagnolo continua a vincere
La Bcc Romagnolo si riscatta e batte Ravenna
La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso e conquista una vittoria importante contro Ravenna.
Ultime notizie su Bcc Romagnolo
Argomenti discussi: La BCC Romagnolo riparte col botto: Santarcangelo travolta al Comandini; Si perdono sui sentieri al calare del buio, ritrovati in serata dai Vigili del Fuoco; Auto fuori strada nella notte a Forlimpopoli, intervento dei Vigili del Fuoco.
La Bcc Romagnolo continua a vincereLa compagine della Bcc Romagnolo sta continuando la sua marcia positiva: nella sesta giornata del campionato di serie D, sull’ostico campo di San Marino, è infatti arrivata un’altra importante ... ilrestodelcarlino.it
La Bcc Romagnolo la spunta sulla Pietro PezziAncora una vittoria per la squadra del Volley Club targata Bcc Romagnolo e impegnata nel campionato di serie D ... ilrestodelcarlino.it
A Campagnola Emilia, Cesena mette paura soltanto nel terzo set. Ora si pensa allo scontro cruciale di domenica 15 febbraio: al Pala BCC Romagnolo arriva il fanalino di coda Scandicci, in una gara da non fallire. - facebook.com facebook
La BCC Romagnolo riparte col botto: Santarcangelo travolta al Comandini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.