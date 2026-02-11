La Bcc Romagnolo riparte con una vittoria convincente. La squadra di volley femminile del Cesena ha aperto il girone di ritorno battendo facilmente l’Acerboli Santarcangelo al Comandini, con un netto 3-0. Le ragazze hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, confermando il buon stato di forma e la forza del fattore campo.

Nel campionato di volley di serie D femminile, la squadra del Volley Club Cesena griffata Bcc Romagnolo ha inaugurato il girone di ritorno con una vittoria di carattere: il fattore campo del Comandini si è rivelato ancora una volta decisivo per le bianconere che, nello scontro diretto contro Acerboli Santarcangelo, si sono imposte con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-13) al termine di una gara sempre gestita da protagoniste. A fare la differenza sono stati soprattutto gli 8 ace e i 18 muri complessivi. Tra i singoli, miglior realizzatrice delle bianconere è stata Milella (15); in doppia cifra anche Siroli e Bizzocchi (11 punti per entrambe). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Bcc Romagnolo riparte forte

La Bcc Romagnolo ritrova il sorriso e conquista una vittoria importante contro Ravenna.

