Tiberio Timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l' ex moglie ma dovrà pagare un risarcimento

Da virgilio.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiberio Timperi non dovrà più essere processato per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie. La prescrizione ha interrotto il procedimento, ma il conduttore dovrà comunque pagare un risarcimento alla donna. La vicenda si conclude così, con il giudice che ha deciso di archiviare il caso, lasciando da parte l’accusa penale e concentrandosi sulla richiesta di risarcimento.

Tiberio Timperi dovrà risarcire l’ex moglie per averla accusata di “sottrazione di minore” riguardo al figlio, ma sulla diffamazione scatta la prescrizione. A 15 anni dalle dichiarazioni rilasciate ad alcuni settimanali contro l’ex coniuge Orsola Adele Gazzaniga, i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinta l’accusa contro il giornalista e noto conduttore Rai, confermando però il pagamento dell’ammenda di 1.500 euro in favore della donna. Le accuse di diffamazione La vicenda legale nasce nel 2010, in seguito alle affermazioni rilasciate da Tiberio Timperi ad alcuni settimanali contro l’ex moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

tiberio timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l ex moglie ma dovr224 pagare un risarcimento

© Virgilio.it - Tiberio Timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie, ma dovrà pagare un risarcimento

Approfondimenti su Tiberio Timperi

Diffamò l’ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire

La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che il processo per diffamazione contro Tiberio Timperi si prescrive.

Tiberio Timperi diffamò l’ex moglie, estinta l’accusa contro di lui: ma dovrà risarcirla

Tiberio Timperi dovrà pagare 1500 euro alla ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tiberio Timperi

Argomenti discussi: Diffamò l'ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire; Tiberio Timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie, ma dovrà pagare un risarcimento; Diffamò l'ex moglie, Timperi prescritto ma deve risarcire; Diffamò l’ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire.

tiberio timperi prescritto perTiberio Timperi e le accuse all'ex moglie: il conduttore prescritto, ma dovrà risarcirla. Disse: «Manipola nostro figlio»La terza sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l'accusa nei confronti del ... msn.com

tiberio timperi prescritto perDiffamò l'ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire(Adnkronos) - I giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l’accusa nei confronti del giornalista Tiberio Timperi, finito so ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.