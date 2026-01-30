Tiberio Timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l' ex moglie ma dovrà pagare un risarcimento

Tiberio Timperi non dovrà più essere processato per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie. La prescrizione ha interrotto il procedimento, ma il conduttore dovrà comunque pagare un risarcimento alla donna. La vicenda si conclude così, con il giudice che ha deciso di archiviare il caso, lasciando da parte l’accusa penale e concentrandosi sulla richiesta di risarcimento.

Tiberio Timperi dovrà risarcire l'ex moglie per averla accusata di "sottrazione di minore" riguardo al figlio, ma sulla diffamazione scatta la prescrizione. A 15 anni dalle dichiarazioni rilasciate ad alcuni settimanali contro l'ex coniuge Orsola Adele Gazzaniga, i giudici della Corte d'Appello di Roma hanno dichiarato estinta l'accusa contro il giornalista e noto conduttore Rai, confermando però il pagamento dell'ammenda di 1.500 euro in favore della donna. Le accuse di diffamazione La vicenda legale nasce nel 2010, in seguito alle affermazioni rilasciate da Tiberio Timperi ad alcuni settimanali contro l'ex moglie. «Padre negato». Così Tiberio Timperi aveva descritto la propria situazione, accusando pubblicamente l'ex moglie Orsola Adele Gazzaniga di impedirgli di vedere il figlio e arrivando a parlare di "sottrazione di minore" e "manipolazione". Parole forti che, nel 20

