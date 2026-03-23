"Ciao Ferrara, sei stata grande". Il leit motiv che arriva dal mega palco allestito sul Listone per le tre serate di Battiti live spring è un omaggio al calore dei fan. Le prime stime parlano di addirittura oltre 20.000 persone spalmate tra venerdì, sabato e ieri sera. "Ultima sera, siamo tristissimi", gridano Michelle Hunziker, sempre applauditissima, assieme al collega presentatore Alvin. E come le altre due serate gemelle, anche quella domenicale non ha certamente deluso le attese. E a vincere, ancora una volta, è stata la musica. Da Fedez e Marco Masini, con la loro ’Male necessario’, alla romantica ’Sei tu’ di Levante, da Serena... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battiti live spring, piazza show. Ventimila persone in tre giorni: "Ciao Ferrara, sei stata grande"

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Tutto quello che riguarda Ciao Ferrara

Temi più discussi: Battiti live spring, piazza show. Ventimila persone in tre giorni: Ciao Ferrara, sei stata grande; Battiti Live Spring, oltre 5mila allo show: Ferrara come a Sanremo. Delirio per Michelle Hunziker e Alvin; Battiti live, dai The Kolors a Ditonellapiaga: sfilano i big, fan in delirio; Cast completo di TIM Battiti Live Spring e quando viene registrato.

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