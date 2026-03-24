Battiti Live la città si gode il successo | piazza piena 1.800 pernottamenti e ora arriva SuperKaraoke

A Ferrara si è svolta la prima edizione di Tim Battiti Live Spring, un nuovo evento organizzato da Mediaset che ha portato musica e spettacolo in piazza Trento e Trieste. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, riempiendo la piazza e registrando circa 1.800 pernottamenti nella zona. A seguire, è previsto l’arrivo di SuperKaraoke, un ulteriore appuntamento musicale.

Il bilancio della tre giorni Mediaset in Piazza Trento e Trieste: oltre 300 addetti, 50 artisti e ricadute record per il commercio locale. Il sindaco Fabbri: "Siamo capitale dei grandi eventi" La prima edizione di Tim Battiti Live Spring, che ha scelto Ferrara quale sede d’elezione, ha segnato il debutto del nuovo format primaverile di Mediaset, trasformando Piazza Trento e Trieste in un grande palcoscenico a cielo aperto. La tre giorni, andata in scena da venerdì 20 a domenica 22 marzo, ha portato nel cuore del centro storico un evento capace di coniugare spettacolo dal vivo, produzione televisiva e valorizzazione e promozione del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Stosa si gode un Castellino in piena ascesa: "Adesso non sottovalutiamo l’Olimpia Legnaia" Leggi anche: Battiti live spring, piazza show. Ventimila persone in tre giorni: "Ciao Ferrara, sei stata grande" Una raccolta di contenuti su Battiti Live Temi più discussi: Battiti Live Spring A Ferrara Musica E Festa In Piazza; Battiti Live Spring: ecco la scaletta serata per serata degli artisti che si esibiranno; Battiti live, dai The Kolors a Ditonellapiaga: sfilano i big, fan in delirio; FERRARA: Grandi eventi in centro storico, ma il palco divide la città. Michelle Hunziker a Battiti Live Spring: sul palco trasparenze e cristalli, nel backstage coperta di pileMichelle Hunziker è tornata sul palco, lo ha fatto in compagnia di Alvin per dare il via a un'inedita edizione Spring di Battiti Live e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da ... fanpage.it Battiti Live Spring a Ferrara: come assistere alle registrazioniLa musica torna a prendersi il centro della scena con un evento imperdibile che segna l'esordio della stagione dei grandi live all'aperto del 2026. Ferrara si prepara a trasformarsi in una vera e ... tag24.it Sta per arrivare "Atlantide", il nuovo singolo di @_sarahtoscano_, presentato in anteprima sul palco di Battiti Live Spring Video di @sarahtoscanofanclub #sarahtoscano #atlantide #battitilivespring #video #musica - facebook.com facebook Un video delle Esibizioni di Ieri di Sarah al Battiti Live Spring!! x.com