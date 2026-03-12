Calcio l’Italia nel pallone | batoste Champions e l’Irlanda del Nord incombe

L’Italia di calcio vive un momento difficile: nelle competizioni europee, la squadra ha subito sconfitte decisive che hanno compromesso la sua presenza nella Champions League. Nel corso dell’anno, le delusioni si sono accumulate, mentre l’Irlanda del Nord si avvicina con insistenza, alimentando le preoccupazioni di una nazionale che fatica a trovare stabilità e risultati convincenti.

L'Italia fuori dal calcio d'elite per manifesta inferiorità. Nell'anno del Mondiale il calcio italiano sprofonda nella coppa più prestigiosa d'Europa rimediando una serie di batoste, cartina di tornasole di un intero movimento che arranca da tempo. Lo testimonia il percorso faticoso della Nazionale azzurra che rischia la terza consecutiva mancata partecipazione al torneo iridato e che tra 15 giorni cercherà di evitare una nuova Apocalisse, sfidando l'Irlanda del Nord, proprio a Bergamo, lì dove si è consumato l'ennesimo flop italiano. Il 6-1 subito martedì scorso dall'Atalanta, issata a salvatrice del calcio tricolore dopo che a febbraio si... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, l'Italia nel pallone: batoste Champions e l'Irlanda del Nord incombe