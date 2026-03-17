Fofana a L’Equipe | Prima ero un giocatore più istintivo al Milan sono maturato Il ct della Francia non mi convoca da tempo? Rispondo così

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha parlato della sua evoluzione come giocatore da quando si è unito al club rossonero. Ha spiegato di essere diventato più maturo rispetto a quando era più istintivo e ha commentato la sua assenza dalla convocazione della nazionale francese negli ultimi tempi. La conversazione si concentra sulla sua crescita tecnica e personale nel contesto del Milan.

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