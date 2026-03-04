Bastoni fischiato anche a Como Fabregas | Succede perché gioca nella squadra più forte d’Italia È un grandissimo ragazzo

A Como, durante la partita, sono stati fischiati i bastoni e il giocatore Alessandro Bastoni, che ha ricevuto anche un commento di Fabregas, che ha detto che il motivo dei fischi è perché Bastoni gioca nella squadra più forte d’Italia. Questa è la seconda trasferta italiana per Bastoni dopo Inter – Juventus e la seconda volta che i tifosi avversari hanno fischiato durante la partita, dopo Lecce-Inter.

Seconda trasferta italiana dopo Inter – Juventus e seconda partita piena di fischi dai tifosi avversari dopo Lecce-Inter per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato bersaglio dei tifosi del Como anche durante la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, giocata al “Sinigaglia” nella serata di martedì 3 febbraio e terminata 0-0, con la gara di ritorno che si disputerà a fine aprile a San Siro. Bastoni – nonostante le scuse di un paio di giorni dopo – paga ancora la simulazione in Inter – Juventus del 14 febbraio (quasi un mese fa), quando fece discutere tantissimo per la reazione dopo l’espulsione di Kalulu. Fu una settimana piena di polemiche, ma ancora oggi Bastoni non si è scrollato di dosso quel match, a giudicare dalla reazione dei tifosi avversari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bastoni fischiato anche a Como, Fabregas: “Succede perché gioca nella squadra più forte d’Italia. È un grandissimo ragazzo” Leggi anche: Fabregas prima di Como Fiorentina: «Kuhn sta trovando continuità. Nico Paz? È più forte di me e vi spiego perché» Leggi anche: Bastoni fischiato anche in Como Inter: i tifosi continuano a non perdonargli la simulazione contro la Juventus! Cosa è successo Una selezione di notizie su Bastoni fischiato. Temi più discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone; Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus; Bastoni nel mirino anche a Como: fischiato a ogni tocco. Fabregas lo difende: Ragazzo top; Perché Bastoni viene fischiato durante Como-Inter: il motivo della contestazione verso il difensore nerazzurro. Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-JuventusBersagliato ad ogni pallone giocato, il difensore paga l'antisportività messa in mostra contro i bianconeri: Lecce non era un episodio isolato ... tuttosport.com Como-Inter, Bastoni bersaglio dei tifosi: ancora fischiBastoni bersaglio dei tifosi anche a Como dopo il caso Kalulu in Inter-Juve: simulazione, polemiche e bufera social sul difensore nerazzurro. interdipendenza.net Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato. Il resto è ipocrisia. Se si trattasse esclusivamente di una questione morale o di calciatori che sbagliano, beh, allo facebook RASSEGNA STRAMBA 4-3-26 Bastoni fischiato ma non in prima pagina Kakà-Pjanic è il mercato di Milan e Juve Allegri al Real Madrid youtu.be/CvEhtCrpc_sis… x.com