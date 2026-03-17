Bastoni Inter piovono pesanti smentite! Posizione ferma dei nerazzurri e Barcellona avvisato

Le voci di un interesse del Barcellona per il difensore dell'Inter sono state smentite da Fabrizio Romano, che ha dichiarato che la società nerazzurra non ha intenzione di ascoltare offerte. L'Inter mantiene una posizione ferma riguardo al giocatore e non ci sono segnali di trattative in corso. Il club italiano ha ribadito la propria intenzione di trattenere il difensore per la prossima stagione.

Inter News 24 Bastoni Inter, Fabrizio Romano smentisce categoricamente le voci che parlavano di un club nerazzurro pronto ad ascoltare offerte per il centrale. Il mercato intorno ad Alessandro Bastoni si infiamma, con le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport che trovano parziale smentita nelle parole di Fabrizio Romano. Il difensore lodigiano è diventato l’oggetto del desiderio dei vertici catalani, proprio mentre l’Inter di Cristian Chivu cerca di isolarsi dalle voci per proteggere i suoi 68 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni, tentazione Barcellona: il club blaugrana lo adora, ma il prezzo è da record. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, piovono pesanti smentite! Posizione ferma dei nerazzurri e Barcellona avvisato Articoli correlati Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurriCalciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con... Inter Atalanta, le ultime dall’allenamento dei nerazzurri! Bastoni ancora a parteMercato Inter, i nerazzurri avrebbero una preferenza per la porta! Non è Vicario… Calciomercato Inter LIVE: Pronta la rivoluzione a centrocampo. Una raccolta di contenuti su Bastoni Inter Bastoni-Barcellona, le contropartite per l’Inter: due nomi clamorosiSL??g6cNwx?u001a?pl?C????sq????u0003??u0014??fu000e?5fu0002X?u0013u0019u001a??OfC????~e|/u001c??|u000b??u0017]u001f?1o?u001cG?? [? :??u0005u001au000f?Z;v??u0017?U??C?y???!u0013? [V?????/?gd?e???X^? ... calciomercato.it Bastoni, lo hanno fatto tutti. Gli errori arbitrali contro l’Inter? Il sistema vuole cosìL’ex nuotatore Filippo Magnini è un grande tifoso nerazzurro: Lo Scudetto non è ancora vinto. Calma, mancano 9 partite ... tuttosport.com