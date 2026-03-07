Bastoni Barcellona tutto vero | Romano e Moretto confermano

Romano e Moretto confermano che Alessandro Bastoni è nel mirino del Barcellona. Le voci di mercato sulla possibile cessione del difensore italiano si fanno sempre più insistenti, alimentando le speculazioni tra gli addetti ai lavori. La trattativa, che coinvolge il club blaugrana e il calciatore, si trova al centro delle discussioni più recenti nel mondo del calcio.

Bastoni Barcellona. Le indiscrezioni di mercato che riguardano Alessandro Bastoni continuano a moltiplicarsi. Il difensore dell’Inter sarebbe infatti tra i profili valutati dal Barcellona per rinforzare la difesa nelle prossime stagioni. Il centrale nerazzurro è da tempo considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa e il suo profilo tecnico viene ritenuto ideale per il sistema di gioco del club catalano. A parlare della situazione sono stati anche due noti esperti di mercato come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, intervenuti su YouTube per fare il punto sulla possibile operazione. I due hanno spiegato: “Il Barcellona sta ragionando internamente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Napoli, Goretzka più di un sogno: Romano e Moretto confermano tutto!Il nome di Leon Goretzka è entrato nei radar del Napoli, ma senza sviluppi immediati.

Leggi anche: Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto

Altri aggiornamenti su Bastoni Barcellona.

Temi più discussi: In Spagna – Barcellona, ottimismo per Bastoni: Inter chiede cifra super. Ma Deco vuole sfruttare…; Bastoni al Barcellona 'grazie' a... Kalulu: Tensioni dopo Inter-Juve, in Italia non sta più bene; Bastoni-Barcellona, un interesse destinato solo ad aumentare: l'esperto di mercato fa chiarezza; Il Barcellona cerca un difensore: non solo Bastoni dell'Inter, seguito anche Ndicka della Roma.

Inter, il Barcellona irrompe su Bastoni: Deco e Flick puntano sul caos post-Juventus. I nerazzurri fissano il prezzoI fischi spingono Bastoni lontano dall'Italia: ci pensa il Barcellona, con Deco e Flick che vogliono approfittare del clima di pressione attorno al difensore. Per l'Inter non è incedibile ma la richie ... sport.virgilio.it

Bastoni al Barcellona, scambio (quasi) alla pari con l’InterIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni, finito nel mirino del Barcellona. Deco potrebbe offrire in cambio Dani Olmo ... interlive.it

Romano: Il #Barcellona considera #Bastoni un difensore di livello assoluto. Un eventuale assalto dipenderà però dalle valutazioni economiche e dagli investimenti per l’attaccante. Il Barça dovrà infatti spendere 30 milioni per riscattare #Rashford. Se - facebook.com facebook

Il Barcellona adora #Bastoni, lo considera un fuoriclasse, confermato il gradimento Romano x.com