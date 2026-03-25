Bastoni arrivano aggiornamenti sul Barcellona Romano | Il calciatore non ha stoppato la…

Nuovi sviluppi riguardano il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, con voci di mercato che si fanno sempre più insistenti. Il calciatore, che fa parte della rosa di Cristian Chivu, non ha interrotto le trattative, secondo quanto dichiarato da un dirigente. Le discussioni si concentrano sulla possibilità di un trasferimento, mentre l’attenzione resta alta in vista delle prossime settimane.

Bastoni. Le sirene del mercato tornano a farsi sentire con prepotenza in casa Inter, e questa volta il protagonista è uno dei pilastri inamovibili della difesa di Cristian Chivu: Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Barcellona avrebbe individuato nel centrale azzurro la priorità assoluta per rinforzare il proprio reparto arretrato. Non si tratta di semplici indiscrezioni, ma di un corteggiamento serrato: “ Il Barcellona vuole Bastoni, lo considera una priorità sul mercato estivo “, ha spiegato Romano, sottolineando come Deco sia stato in Italia più di una volta negli ultimi mesi per capire la situazione del difensore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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