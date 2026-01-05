Chiesa Juventus il calciatore ha preso una decisione importante sul ritorno | l’indiscrezione di Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Chiesa Juventus avrebbe preso una decisione significativa riguardo al suo ritorno in squadra. L’esterno rappresenta un elemento importante nel calciomercato dei bianconeri, contribuendo a rafforzare la rosa e le strategie future del club. La situazione si sta delineando con attenzione, offrendo agli appassionati e agli addetti ai lavori un quadro più chiaro sulle intenzioni del calciatore e sulle prossime mosse della Juventus.

Chiesa Juventus, l'esterno rappresenta una soluzione di calciomercato importante per i bianconeri. E il giocatore apre al ritorno. Il tema Chiesa Juve torna con forza al centro del mercato bianconero, con sviluppi concreti che confermano l'avvio ufficiale della trattativa. La Juventus ha infatti mosso i primi passi formali sia con l'entourage di Federico Chiesa sia con il Liverpool, club al quale l'esterno azzurro era stato ceduto nell'estate del 2024. Una manovra chiara che testimonia la volontà della dirigenza juventina di riportare a Torino un giocatore considerato ancora centrale per il progetto tecnico.

