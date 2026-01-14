Bassa Val Bisagno | sicurezza stradale con polemiche al centro della discussione in consiglio

Durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno, sono state approvate due mozioni incentrate sulla sicurezza stradale, un tema di grande rilevanza per la comunità locale. La discussione si è concentrata sulle criticità e sulle misure necessarie per migliorare la tutela di pedoni e automobilisti, in un contesto in cui gli incidenti rappresentano una preoccupazione costante. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, anche in vista delle sfide per il 2026.

Nell'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno sono state approvate due mozioni sul tema della sicurezza stradale, sempre molto sentito in città, anche alla luce dei tanti incidenti che si verificano quotidianamente, il 2026 a Genova, tra l'altro, è cominciato con la prima.

