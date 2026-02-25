Basket Serie C Derby Lissone-Seregno L’Apl è al settimo cielo

Lissone e Seregno si affrontano questa sera nel derby di Basket Serie C, un match che accende le speranze di entrambe le squadre. La causa sono le diverse prestazioni nelle ultime partite, con il Lissone che cerca continuità e il Seregno che vuole riscattarsi. La partita si gioca alle 21 al Palafarè, attirando numerosi tifosi desiderosi di vedere chi uscirà vittorioso. Entrambe le formazioni puntano a consolidare la loro posizione in classifica.

Lissone e Seregno arrivano al derby di questa sera ( Palafarè ore 21) con opposti stati d'animo (e opposti stati di forma). Decisamente buono per i padroni di casa che sabato a Opera hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva sbancando il parquet della squadra milanese col punteggio di 81-66 conducendo quasi dall'inizio alla fine. I brianzoli lasciano le briciole a Opera che parte bene ma che subisce nella seconda parte del primo quarto un break di 13-0. A inizio del secondo la tripla di Esposito (poi top scorer a quota 17) firma il primo vantaggio in doppia cifra degli ospiti che poi prendono definitivamente il largo.