Adamant un’altra musica Pierotti segna e fa assist Con Imola derby vincente

Nel match tra Adamant Ferrara e Virtus Imola, l’attenzione si concentra sulle prestazioni di Pierotti, autore di punti e assist determinanti. La squadra di Imola contribuisce con Tio e Solaroli, mentre Ferrara si distingue con Bellini e Sackey. La partita si è conclusa con un risultato di 94-77, evidenziando l’equilibrio tra le due compagini e l’importanza di ogni giocatore nel corso del match.

Adamant Ferrara 94 Virtus Imola 77 ADAMANT: Motta ne, Dioli ne, Bellini 12, Sackey 11, Renzi 9, Pellicano 3, Pierotti 12, Tio 21, Solaroli 16, Marchini 10, Casagrande, Caiazza ne. All. Benedetto. VIRTUS IMOLA: Baldi 10, Castellino 4, Stankevicius 31, Mazzoni 8, Errede, Tambwe 2, Melchiorri 2, Metsla 3, Giorgi 8, Sanviti, Pollini 9, Boev. All. Galetti. Parziali: 23-25; 43-42; 69-60. L'esordio di Stefano Pierotti in maglia Adamant è un fattore e i biancazzurri ritrovano i due punti a distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta, grazie a una partita intensa e ben giocata, nella quale il nuovo arrivato ha smazzato assist e segnato nei momenti clou della gara.

