Basket serie A2 | Bi Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77 | gli amaranto prima dominano e poi rischiano vittoria batticuore al Modigliani Forum

La partita di Serie A2 tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, 82-77. Dopo aver dominato per gran parte dell'incontro e aver raggiunto un vantaggio di 19 punti, la Libertas ha rischiato di perdere, ma è riuscita a mantenere il vantaggio nel finale. Un risultato importante per la squadra amaranto, che riscatta le recenti sconfitte e torna al successo al PalaModigliani.

