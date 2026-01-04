Basket serie A2 | Bi Emme Service Libertas Livorno-Unicusano Avellino Basket 82-77 | gli amaranto prima dominano e poi rischiano vittoria batticuore al Modigliani Forum
La partita di Serie A2 tra Bi. Emme Service Libertas Livorno e Unicusano Avellino si è conclusa con una vittoria per i padroni di casa, 82-77. Dopo aver dominato per gran parte dell'incontro e aver raggiunto un vantaggio di 19 punti, la Libertas ha rischiato di perdere, ma è riuscita a mantenere il vantaggio nel finale. Un risultato importante per la squadra amaranto, che riscatta le recenti sconfitte e torna al successo al PalaModigliani.
Con qualche patema di troppo, dopo aver dominato 30’ e toccato anche 19 lunghezze di vantaggio, la Libertas torna al successo al PalaModigliani riscattando contro la Unicusano Avellino le ultime due sconfitte del girone di andata. Al Forum i ragazzi di Diana si impongono 82-22 sugli irpini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gruppo Mascio Bergamo 75-72, batticuore amaranto al Modigliani Forum
Leggi anche: Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Ferraroni Juvi Cremona 90-77: la Libertas soffre un tempo, poi è festa amaranto al Modigliani
Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 19^ giornata, ultima di andata; La Libertas contro Ruvo di Puglia per chiudere l'anno in bellezza; Serie A2, la preview della 20^ giornata; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Nell'anticipo Cividale supera Mestre.
A2 - Al Modigliani Forum arriva Avellino per la Bi.Emme Service Livorno - Emme Service Libertas Livorno 1947 è di quelli tosti. pianetabasket.com
A2 - Notte fonda a Forlì, anche Cremona si prende i 2 punti - Prima partita dell'anno solare 2026 per l'Unieuro Forlì che questa sera ospita la Ferraroni Juvi Cremona. pianetabasket.com
Serie A2 Old Wild West 2025/26 – L’anteprima della 20^ giornata - CALENDARIOInizia il girone di ritorno in Serie A2 Old Wild West con le gare della ventesima giornata, primo turno di campionato del 2026. basketinside.com
Basket, ultimo quarto horror per Trieste: Trento rimonta dal -20 e strappa i due punti --> https://www.nordest24.it/lba-basket-serie-a-trento-trieste-clamorosa-rimonta - facebook.com facebook
La classifica Lega Basket Serie A 2025-26 dopo #VareseNapoli #SkyBasket x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.