Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta Live

Alle ore 20:45 si gioca la partita di basket tra la Libertas Livorno e la Pistoia, trasmessa in diretta. La squadra di Livorno, dopo aver perso a Verona, cerca di tornare alla vittoria tra le mura del Modigliani Forum. La partita fa parte della serie A2 e sarà visibile in diretta streaming.

Al Modigliani Forum di Livorno gli amaranto di Diana cercheranno di riscattare il ko di Verona. Palla a due alle 20.45 di questo mercoledì 25 marzo La Libertas Livorno targata Bi. Emme Service torna al Modigliani Forum con il chiaro obiettivo di tornare a vincere per riscattare la sconfitta di Verona e riprendere il cammino verso il miglior piazzamento in post season. Avversario di turno la malconcia Estra Pistoia che alle 20.45 di questo mercoledì 25 marzo si presenterà comunque sul parquet di via Veterani dello sport con l'intenzione di dare battaglia e invertire la rotta che ha portato a 15 ko nelle ultime sedici giornate. Saccaggi e Stefanini i due leader di una squadra che ha perso certezze in seguito ai ripetuti cambi nel roster e nella guida tecnica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Estra Pistoia in diretta. Live Articoli correlati Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna in diretta. LIVEDopo due sconfitte consecutive (a Cento e Milano) e la sosta del campionato visti gli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi, la Libertas torna... Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Liofilchem Roseto in diretta. Live Una raccolta di contenuti su Emme Service Libertas Temi più discussi: Basket serie A2 | Tezenis Verona-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta; Cividale vs Libertas Livorno 1947: Risultato in Diretta Streaming Serie A2 2024-2025; Serie A2, turno infrasettimanale in arrivo: le parole dei protagonisti; Serie A2, risultati e classifica dopo la 31° giornata. Basket serie A2 | Tezenis Verona-Libertas Livorno 84-69: Bi.Emme Service in panne, gli amaranto affondanoGiornata di campionato amara per il roster di coach Diana che nonostante la rincorsa finale non recupera il gap ... today.it Derby toscano per la Libertas Livorno: arriva la Estra PistoiaArchiviata la sconfitta di domenica a Verona, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna al Modigliani Forum per affrontare Estra Pistoia. Palla a due alle 20.45 di mercoledì 25 marzo ... pianetabasket.com Si ferma a Verona la corsa della Bi.Emme Service Libertas Livorno, che dopo la pausa e il successo sulla Fortitudo incappa in una serata complicata sul parquet della Tezenis. Finisce 84-69 per i veneti, al termine di una gara in cui gli amaranto pagano a ca - facebook.com facebook