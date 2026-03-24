Basket al Flaminio bis della finale di coppa | la Tezenis Verona torna a Rimini per il match di campionato

La Dole Rimini torna a disputare una partita al Flaminio, affrontando la Tezenis Verona nella trentaduesima giornata di Serie A2 di basket. La gara si svolgerà mercoledì sera alle 20:30, in un turno infrasettimanale. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel campionato.

Dopo l'impresa sfiorata sabato scorso al palaDozza contro la Fortitudo Bologna, la squadra di coach Dell'Agnello impegnata nel turno infrasettimanale della serie A2 La Dole Rimini torna al Flaminio, e l’incrocio è di quelli speciali: nel mercoledì riminese (palla a due ore 20,30 per il turno infrasettimanale) i biancorossi affronteranno la Tezenis Verona per la trentaduesima giornata di Serie A2. Com’è andata l’ultima volta non c’è bisogno di spiegarlo: nemmeno due settimane fa, il 78-59 regalò alla Dole la sua prima, storica, Coppa Italia; ora, però, l’attenzione è tutta sul futuro, e su un avversario in cerca di rivincita dopo la finale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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