Rimini è regina | la Dole travolge Verona e conquista una storica Coppa Italia

Rimini ha conquistato la Coppa Italia battendo Verona, segnando un risultato storico per la squadra. La Dole Rimini si è imposta in finale, portando a casa il trofeo e scrivendo un nuovo importante capitolo nella sua crescita. La partita si è conclusa con il successo della squadra di Rimini, che ha dimostrato determinazione e capacità di affrontare la competizione.

La Dole Rimini scrive un nuovo capitolo nel libro della sua giovane storia. E’ Coppa Italia. E’ impresa. E’ finale vinta. I ragazzi di coach Dell’Agnello spazzano via la Tezenis Verona e si aggiudicano il trofeo. In un Flaminio in estasi, Rbr si impone sugli uomini di coach Alex Ramagli e dell’ex Justin Johnson 77-58. Mai come in questa occasione Rimini è stata in campo con una pazienza mostruosa: ha giocato solida nel primo tempo, tenendo quasi sempre il naso avanti, per poi annientare gli avversari minuto dopo minuto. Il successo è figlio di una prova corale: perché pesano i 16 punti di Marini a un certo punto diventato devastante in uno contro uno, ma anche Denegri in campo su un solo piede, oppure l’atletismo di Sankare che ad un certo punto è diventato un aspira polvere a rimbalzo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Rimini ospita la Coppa Italia: Dole sfida Brindisi perIl palasport Flaminio di Rimini si prepara ad accogliere l’intera nazione nel weekend del 13 marzo 2026, trasformando la città in epicentro del... Leggi anche: Basket, per la Dole è una domenica perfetta: agganciata la vetta della classifica e pass per la Coppa Italia Una raccolta di contenuti su Coppa Italia Temi più discussi: Presentata a Rimini la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Coppa Italia LNP, Rimini in finale: Brindisi battuta sulla sirena; Coppa Italia Del Monte, Domotek firma un capolavoro e vola in finale. Coppa Italia, comincia la Final Four. Alle 21 la semifinale Rimini-BrindisiÈ tempo di Final Four di Coppa Italia di serie A2. Nel Flaminio di Rimini il sipario si alza alle 17,15 con la prima semifinale tra Verona e Pesaro, a seguire (ore 21,00) la sfida ... quotidianodipuglia.it Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finaleSi parte venerdì con le semifinali di serie A2: ad aprire le danze saranno Tezenis Verona e Victoria Libertas Pesaro, poi spazio al secondo round con la sfida tra Valtur Brindisi e Dole Rimini ... riminitoday.it La vigilia della semifinale di Coppa Italia vs. Vigevano 1955 con il primo assistente, Matteo Brambilla. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto facebook Scatti dalla semifinale di Coppa Italia Women di ieri x.com