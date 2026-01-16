basket femminile la reyer venezia ospita derthona nel 15esimo turno di serie a1 schio vuole continuare a vincere

Nel 15esimo turno di Serie A1, la Reyer Venezia ospita Derthona, proseguendo il suo cammino nel campionato nazionale. Dopo le recenti competizioni europee, le squadre si preparano a tornare in campo per consolidare le rispettive posizioni in classifica. Questo fine settimana rappresenta un’occasione importante per le formazioni di affrontare le sfide del campionato e mantenere il ritmo stagionale.

Dopo gli impegni europei per Venezia e Schio, la Serie A1 di basket femminile è pronta a ripartire in questo fine settimana. Siamo ormai nel pieno del campionato e le squadre affrontano ora le giornate che possono essere decisive. In testa alla classifica c’è ancora la Famila Wuber Schio con tredici vittorie e zero sconfitte. Andiamo a scoprire le partite del 15esimo turno. Si inizia proprio dalla capolista Schio che affronta la RMB Brixia in trasferta nel match di sabato alle ore 20. Le venete vogliono allungare la striscia vincente mentre le bresciane devono reagire dopo 4 ko consecutivi. La ricca domenica si apre con la partita tra Broni e Sassari alle ore 15, nel quale ci si gioca un piazzamento playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

