Frassinoro torna la Via Crucis vivente Tradizione passata di padre in figlio

A Frassinoro il 3 aprile torna la Via Crucis vivente, evento che si svolge ogni tre anni e che da tempo viene tramandato di generazione in generazione. Il paese si sta preparando all’appuntamento, con le strade che già cominciano a prendere forma e ad assumere l’aspetto di un grande spettacolo all’aperto. La manifestazione rappresenta una tradizione radicata nella comunità locale.

Venerdì 3 aprile si terrà a Frassinoro la triennale Via Crucis vivente, ed il paese già da alcune settimane sta già cambiando volto. Sono infatti in piena fase di realizzazione le 14 ‘stazioni’ che ospiteranno la rievocazione delle varie fasi della Passione: dal palazzo di Pilato al Sinedrio, dal Golgota al Sepolcro. Due sono gli aspetti fondamentali che contraddistinguono la Via Crucis Vivente di Frassinoro. Il primo, riguarda la sua unicità: la Passione di Frassinoro è rappresentata a ’quadri viventi’ lungo le vie del paese, davanti ai quali sfilano in processione i pellegrini ed i visitatori, lungo un tracciato reso suggestivo da fiaccole e musica sacra intercalata da letture della Passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frassinoro, torna la Via Crucis vivente. Tradizione passata di padre in figlio Articoli correlati Cerreto, torna la Via Crucis Vivente nella Parrocchia di San MartinoL’iniziativa propone una rappresentazione intensa e partecipata della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo, con l’obiettivo di offrire alla... Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestione Domenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il...