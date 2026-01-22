Truffa e furto con strappo a un’anziana | due arresti a Cassino

Nei giorni scorsi, a Cassino, i Carabinieri e la Polizia hanno arrestato due giovani di 20 anni per truffa e furto con strappo ai danni di un’anziana. L’operazione si inserisce in un’attenta attività di contrasto ai reati predatori, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sul territorio. Gli arrestati sono stati condotti in caserma e ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cassino, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Stazione Carabinieri di Celano, hanno arrestato in flagranza due giovani ventenni dell’hinterland napoletano, già noti alle forze dell’ordine, responsabili di truffa aggravata e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Furti con strappo di telefonini: due arresti|VIDEO

Leggi anche: VIDEO/ Furto con strappo: due persone finiscono ai domiciliari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dalla telefonata al furto: anziano derubato in casa con la truffa dei finti carabinieri; False mail in circolazione sul rinnovo della tessera sanitaria; Signora le hanno rubato l'identità: truffata e derubata in casa da finto finanziere; La clonazione della targa, lo specchietto rotto, il lancio del sassolino: tutte le truffe in auto (e come difendersi).

Finto carabiniere e falso perito: truffa da 70mila euro a una coppia di anziani, arrestato 37enneUn meccanismo ben oliato e spietato quello messo in atto il 21 ottobre scorso ai danni di due anziani coniugi torinesi. La truffa è iniziata con una chiamata sull’utenza fissa: un uomo, presentatosi c ... ilrisveglio-online.it

Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di NapoliLe indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, ... internapoli.it

La polizia postale comunica sui suoi social ufficiali un nuovo tipo di truffa online da cui stare alla larga. «Sono in forte aumento le truffe attuate tramite il furto dell'account WhatsApp. I truffatori prendono il controllo del profilo di un tuo amico o familiare e ti scrivo - facebook.com facebook