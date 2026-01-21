Il Parco Tommaso Forti verso una nuova gestione | il Comune avvia l’iter per il bando

Il Comune di Fiumicino avvia l’iter per la riassegnazione del Parco Tommaso Forti, con l’obiettivo di garantirne una gestione efficace e sostenibile. La delibera di Giunta n. (numero da inserire) segna l’inizio del procedimento per l’indizione di un bando pubblico, volto a affidare la cura e la valorizzazione di quest’area verde. Un passo importante verso un utilizzo più efficiente e condiviso del parco per la comunità.

Fiumicino, 21 gennaio 2026 – Il Parco Tommaso Forti verso una nuova gestione: con la delibera di Giunta n. 2 del 12-01-2026, il Comune di Fiumicino ha dato mandato al Dirigente dell’Unità di Progetto Demanio e Patrimonio, di provvedere alla redazione degli a tti necessari ed alla pubblicazione del bando per la “concessione di gestione, valorizzazione e manutenzione dell’area. Il bando riguarderà l’intero parco, comprensivo del fabbricato adibito ad esercizio commerciale, dei servizi igienici pubblici, del palco e delle aree ad uso pubblico connesse. La selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione ai progetti capaci di migliorare l’offerta complessiva dei servizi”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Ippodromo Caprilli | Sistema Cavallo ancora al palo, il Comune si muove: pronto il bando per una gestione biennale Leggi anche: Bando su chioschi ed edicole, il Comune avvia il confronto con le categorie La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Nella mattinata di ieri, a Tossicia, è stato inaugurato il pannello celebrativo del 30° anniversario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Parco, Tommaso Navarra, della Direttrice Elsa O - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.