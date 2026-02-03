Torna a bando dopo 6 anni la gestione del bar della stazione di Lanciano

Dopo sei anni, torna a gara la gestione del bar alla stazione di Lanciano. La Tua spa ha aperto un nuovo bando per affidare di nuovo il locale, che da tempo era rimasto vuoto. Ora si cerca un nuovo gestore tramite una procedura pubblica, per far tornare il bar a essere attivo e funzionante.

Dopo 6 anni torna a gara la gestione del bar della stazione ferroviaria di via Bergamo, a Lanciano. La Tua spa ha aperto il nuovo bando per riassegnare il locale, attualmente libero, attraverso una procedura pubblica.L’azienda regionale di trasporto ha infatti indetto una gara telematica per.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Lanciano Stazione Parco archeominerario di San Silvestro, bando per la gestione del bar ristorante: domande entro il 20 dicembre È stato pubblicato un avviso pubblico per la gestione del bar ristorante del Parco Archeominerario di San Silvestro, con una concessione di cinque anni. Bando del Comune. Teatro Fonderia. Gestione del bar Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lanciano Stazione Argomenti discussi: Criminalità organizzata. Torna la vita dopo le cicatrici; L’Ast torna ad assumere: ecco il bando da 73 posti; OPPOSTO LIVE torna con 12 appuntamenti dopo il successo della prima edizione; C’era un asilo… e ora c’è: passo dopo passo, torna il progetto della scuola dell’infanzia Asilo Della Torre. L’Ast torna ad assumere: ecco il bando da 73 postiL’Azienda Siciliana Trasporti pronta ad assegnare incarichi a tempo indeterminato dopo 20 anni di ricorso ai precari. Il presidente Genovese: «La graduatoria scorrerà» ... msn.com Schio, torna Space Invaders: il bando per la creatività dei giovani under 30 - facebook.com facebook Assaggi 2026, torna il Salone dell’enogastronomia laziale a Viterbo: pubblicato il bando x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.