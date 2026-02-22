Clienti ubriachi risse e un' aggressione a bottigliate con carabiniere ferito | chiuso un bar

Un bar è stato chiuso dopo che clienti ubriachi hanno scatenato una rissa, causando l’uso di bottiglie come armi e ferendo un carabiniere. La lite si è scatenata tra avventori molesti e alcuni clienti abituali, portando a un’aggressione violenta. Durante l’episodio, un ufficiale delle forze dell’ordine è stato ferito e un veicolo di servizio è stato danneggiato. Le forze dell’ordine hanno intervenuto per calmare la situazione e garantire la sicurezza.

Una rissa con protagonisti alcuni clienti abituali, avventori ubriachi e molesti e anche una aggressione a colpi di bottigliate che ha avuto come finale la corsa al pronto soccorso per un carabiniere e un veicolo dell'Arma danneggiato. Dovrà restare chiuso per 15 giorni il bar di Carnate a cui. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Troppi clienti con precedenti penali, bar chiuso per una settimana «Clienti con precedenti», chiuso un bar di via Colombo per sette giorniLa Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un bar in via Colombo, attiva fino al 6 gennaio, per motivi di prevenzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Notte movimentata a Torino Regio Parco: schiamazzi e lanci di bottiglie ai giardinetti; Chiuso locale ‘pericoloso’ per la sicurezza in centro. Risse, aggressioni e disturbo della quiete pubblica: la Questura chiude 10 giorni un bar a GorleLe tensioni non hanno riguardato soltanto i clienti: in un’altra occasione si è verificato anche un acceso alterco tra il titolare e un avventore, episodio che ha reso necessario l’intervento delle fo ... bergamonews.it Aggressioni e clienti troppo violenti. Scatta la chiusura di due bar a NataleRisse, sangue, violenza. Non è stato un Natale sereno quello vissuto da due bar che si sono ritrovati alle prese con i sigilli della Questura per motivi di pubblica sicurezza. Nella giornata ... ilgiorno.it Video Il lancio di bottiglie da parte di ragazzini ubriachi che hanno svegliato i residenti - facebook.com facebook Frosinone, ubriaco molesta i clienti in un negozio: denunciato dalla Polizia Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com