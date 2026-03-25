Baps e Arca Sgr incontrano Paolo Magri ed Elena Beccalli | l' appuntamento a Catania

Da cataniatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catania si sono svolti tre incontri organizzati da Baps e Arca Sgr, rivolti a professionisti e studiosi. Gli eventi hanno coinvolto Paolo Magri ed Elena Beccalli, offrendo opportunità di confronto sui temi economici, geopolitici e accademici del momento. Le sessioni hanno visto la partecipazione di relatori e pubblico interessato alle questioni attuali che interessano il settore.

Tre importanti occasioni di approfondimento e networking organizzate da Baps e Arca Sgr, dedicate all’analisi dello scenario economico, geopolitico e accademico attuale. Oltre alle tappe già annunciate con Paolo Magri (Presidente del Comitato Scientifico ISPI), il ciclo di incontri si arricchisce di un terzo appuntamento a Catania con ospite d’eccezione il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. 1. Ragusa Venerdì 27 marzo 2026 Ore: 17:30 Luogo: Villa Criscione Ospite: Paolo Magri 2. Agrigento Martedì 31 marzo 2026 Ore: 17:30 Luogo: Hotel Baia di Ulisse Ospite: Paolo Magri 3. Catania Mercoledì 1 aprile 2026 Ore: 17:30 Luogo: Palazzo Biscari (Via Museo Biscari, 10) Ospite: Elena Beccalli CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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