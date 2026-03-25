Baps e Arca Sgr incontrano Paolo Magri ed Elena Beccalli | l' appuntamento a Catania

A Catania si sono svolti tre incontri organizzati da Baps e Arca Sgr, rivolti a professionisti e studiosi. Gli eventi hanno coinvolto Paolo Magri ed Elena Beccalli, offrendo opportunità di confronto sui temi economici, geopolitici e accademici del momento. Le sessioni hanno visto la partecipazione di relatori e pubblico interessato alle questioni attuali che interessano il settore.

Tre importanti occasioni di approfondimento e networking organizzate da Baps e Arca Sgr, dedicate all’analisi dello scenario economico, geopolitico e accademico attuale. Oltre alle tappe già annunciate con Paolo Magri (Presidente del Comitato Scientifico ISPI), il ciclo di incontri si arricchisce di un terzo appuntamento a Catania con ospite d’eccezione il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. 1. Ragusa Venerdì 27 marzo 2026 Ore: 17:30 Luogo: Villa Criscione Ospite: Paolo Magri 2. Agrigento Martedì 31 marzo 2026 Ore: 17:30 Luogo: Hotel Baia di Ulisse Ospite: Paolo Magri 3. Catania Mercoledì 1 aprile 2026 Ore: 17:30 Luogo: Palazzo Biscari (Via Museo Biscari, 10) Ospite: Elena Beccalli CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Baps e Arca Sgr incontrano Paolo Magri ed Elena Beccalli: l'appuntamento a Catania Articoli correlati "Le grandi sfide dell'Europa": Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta per un dibattitoSi terrà a Palermo il prossimo 20 marzo, alle ore 10:30, presso il Grand Hotel et Des Palmes. Leggi anche: Donne e scienza, al Gambrinus l’incontro con Elena Cattaneo: iniziativa di Bcp e Arca Fondi Altri aggiornamenti su Baps e Arca Sgr incontrano Paolo Magri... Temi più discussi: Letta a Palermo per la tavola rotonda Baps e Arca Fondi Sgr: L’Europa chieda la fine della guerra; Le grandi sfide dell'Europa: Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta per un dibattito; Sovranità europea e capitali in fuga, Enrico Letta rilancia l’Unione degli investimenti con BAPS e Arca Fondi; Saving and Investment Union. Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta, l’appuntamento a PalermoPALERMO – Baps e Arca Fondi Sgr incontrano l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, a Palermo. Si tratta di una tavola rotonda che si terrà venerdì 20 marzo, alle 10:30, presso il Grand Hotel et de ... livesicilia.it Chi resterà su quell'ArcaConsentire a Bpu di liquidare la sua posizione e predisporre l'integrazione in Arca sgr del patrimonio oggi nelle casse di Aletti Gestielle. E questo il piano al quale stanno lavorando i due advisor ... milanofinanza.it Bini Smaghi (Arca Fondi SGR): "Italiani grandi risparmiatori ma non ancora grandi investitori, necessaria educazione finanziaria" x.com Si è concluso ieri, nella cornice di Palazzo Clerici, il seminario “The Unknowns of Crypto and Stablecoins”, promosso da ISPI in collaborazione con Arca Fondi SGR. Un momento di confronto che ha riunito esperti e operatori per approfondire le trasformazioni i - facebook.com facebook