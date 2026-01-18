Apertura mensile Casa dei Balestrieri - Il revival del Medioevo nel 1800

La Casa dei Balestrieri del Boia di piazza Cavour apre le sue porte domenica 1 febbraio 2026, offrendo un'opportunità di visita gratuita e senza prenotazione dalle 15:00 alle 18:30. Un'occasione per conoscere un angolo di storia medievale nel cuore della città e scoprire le tradizioni legate ai balestrieri, nel contesto di un evento dedicato al ritorno al passato.

Domenica 1 febbraio 2026 la Casa dei Balestrieri detta del Boia di piazza Cavour, sarà aperta e visitabile gratuitamente e senza prenotazione dalle 15:00 alle 18:30. Questa apertura avrà come tema: IL REVIVAL DEL MEDIOEVO NEL 1800; un viaggio per riscoprire come nel XIX reinventarono il medioevo, trasformandolo in un linguaggio nuovo fatto di simboli, memorie e architetture". La Compagnia Balestrieri del Mandraccio opera nel campo della Rievocazione Storica dal 1987.

