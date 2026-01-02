Grosso | Sono convinto che l’Italia andrà ai Mondiali Il rigore del 2006? Ho sperato una cosa
In un'intervista con Paolo Condò, Marco Grosso ripercorre il Mondiale del 2006 e analizza le sfide del calcio moderno. Con ottimismo, esprime la sua convinzione che l’Italia possa tornare a partecipare ai Mondiali del 2026, riflettendo sulle aspettative e sui ricordi di un passato che ancora influenza il presente. Un punto di vista sobrio e riflessivo sul ruolo del calcio italiano a livello internazionale.
Grosso in una lunga intervista con Paolo Condò ha ripercorso il Mondiale del 2006 e si è soffermato anche sul calcio moderno Il 9 luglio del 2026 l’Italia forse starà partecipando al Mondiale. In ogni caso, si guarderà indietro di 20 anni ricordando il trionfo di Berlino 2006. Su 7, Paolo Condò ha intervistato Fabio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
