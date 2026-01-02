Grosso | Sono convinto che l’Italia andrà ai Mondiali Il rigore del 2006? Ho sperato una cosa

In un'intervista con Paolo Condò, Marco Grosso ripercorre il Mondiale del 2006 e analizza le sfide del calcio moderno. Con ottimismo, esprime la sua convinzione che l’Italia possa tornare a partecipare ai Mondiali del 2026, riflettendo sulle aspettative e sui ricordi di un passato che ancora influenza il presente. Un punto di vista sobrio e riflessivo sul ruolo del calcio italiano a livello internazionale.

