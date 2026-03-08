Si vota in Colombia la sinistra ci crede

Oggi in Colombia si svolgono le elezioni per rinnovare il Parlamento, con 103 seggi al Senato e 183 alla Camera dei rappresentanti in palio per il periodo 2026-2030. La consultazione coinvolge l’intera popolazione e si svolge secondo un sistema elettorale stabilito. La campagna elettorale ha visto la partecipazione di vari schieramenti, tra cui anche forze di sinistra che manifestano fiducia nei loro risultati.

La popolazione colombiana è chiamata oggi alle urne per rinnovare integralmente il Parlamento: 103 seggi al Senato e 183 alla Camera per il periodo legislativo 2026-2030, in un sistema elettorale che combina circoscrizioni nazionali, territoriali e speciali. Le elezioni legislative anticipano le presidenziali del 31 maggio 2026, che al momento vedono in testa in tutti i sondaggi Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalizione di centro-sinistra promossa dall'attuale presidente Gustavo Petro. Il candidato della destra è Abelardo de la Espriella, impressionante la sua somiglianza fisica con Nayib Bukele, che stima politicamente e di cui ricalca la retorica securitaria, omofobica e reazionaria.